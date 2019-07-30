Сын Хосе Луиса Кастильо госпитализирован. У него травма головного мозга

Кристиан Кастильо, сын мексиканского боксера Хосе Луиса Кастильо, попал в больницу. Он получил травму головного мозга

Как информирует ESPN Deportes, Кастильо-младший, который также занимается боксом, получил серьезное повреждение во время спарринга. Он готовился к поединку в мексиканской Тихуане. 23-летний спортсмен провел три поединка на профессиональном ринге и во всех победил нокаутом.

По имеющейся информации, спортсмен почувствовал недомогание после одного из пропущенных ударов. Он потерял сознание и был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. По словам самого Хосе Луиса Кастильо, операция прошла успешной, но были выявлены осложения, такие как к пневмония и печеночная недостаточность.

Пока нет другой информации о состоянии здоровья боксера. Эта новость появилась вскоре после того, как трагически скончались два других представителя этого вида спорта - россиянин Максим Дадашев и аргентинец Уго Сантильян.