Жена Фьюри: «Хочу, чтобы Тайсон подрался с Усиком»

Супруга Фьюри хочет, чтобы ее муж провел бой с Усиком

Супруга чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0) Пэрис Фьюри считает, что ее муж следующий бой должен провести против Александра Усика. Об этом она сказала iFL TV.

— С кем вы бы хотели увидеть следующий бой Тайсона: с Усиком, Джойсом или Джошуа?

— С Усиком. Я считаю, что Тайсон заслужил бой за звание абсолютного чемпиона мира. Бой с Джойсом — это бой для фанатов бокса, а с Джошуа — для британских фанатов.

— Если бы вы могли выбрать один бой?

— Усик, чтобы Тайсон стал абсолютным чемпионом.

— Думаете мы увидим бой Тайсона с Джошуа?

— Лично я — нет. Я всегда не верила в этот бой. Я по-прежнему считаю, что они не встретятся на ринге.

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.