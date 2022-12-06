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Артур Бетербиев: «Я буду рад подраться с Усиком в профи»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Бетербиев считает, что в профессионалах он сможет удивить Усика
Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) считает, что в профессионалах он сможет удивить Александра Усика (20-0).

«Я буду рад, если наш [с Усиком] бой состоится в профи, — сказал Бетербиев в интервью iD Boxing. — Я верю, что в профи я кое-что ему преподнесу. Я дам ему очень хороший бой. Не хочу говорить, что я одолею Усика. Даже если я уверен, что одержу над ним победу, я не хочу об этом говорить».

В любителях Бетербиев и Усик встречались трижды. Первый бой выиграл россиянин, два других — украинец.

Бокс
Александр Усик
Артур Бетербиев
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