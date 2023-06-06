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Сегодня, 11:23

Энтони Фаулер объявил о завершении карьеры боксера

Давид Хачатрян
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После блестящей любительской карьеры и шести лет в качестве профессионала претендент на титул в супертяжелом весе Энтони Фаулер (16-2) повесил перчатки в возрасте 32 лет.

«Теперь я официально завершил карьеру. Большое спасибо всем, кто помогал и поддерживал меня в течение всей моей карьеры. Это жесткий, жесткий спорт, и я уважаю каждого бойца. Я буду жить дальше и больше уделять времени своей семье», — написал Фаулер в Twitter.

Фаулер, будучи любителем, завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира в 2013 году и золотую на Играх Содружества в 2014 году. Фаулер завершил свою любительскую карьеру в 2016 году с результатом 190-19.

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