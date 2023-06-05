Джон Маккарти рассказал, почему Джон Джонс опаснее Тайсона Фьюри

Бывший рефери Джон Маккарти поделился мнением, почему экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) побьет чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) в поединке без правил.

«Если бы бой между Джоном Джонсом и Тайсоном Фьюри прошел на улице, кто бы победил? На улице нет правил, поэтому я могу ударить тебя головой, поднять, бросить и многое другое. Самый опасный человек на планете — это не тот, кто владеет парой навыков, выходит на ринг и кого-то бьет», — сказал Маккарти в подкасте Weighing In.

Ранее Фьюри и Джонс вступили в словесную перепалку, споря о том, кто из них самый опасный человек на планете.