Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 16:26

Джон Маккарти рассказал, почему Джон Джонс опаснее Тайсона Фьюри

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший рефери Джон Маккарти поделился мнением, почему экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) побьет чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) в поединке без правил.

«Если бы бой между Джоном Джонсом и Тайсоном Фьюри прошел на улице, кто бы победил? На улице нет правил, поэтому я могу ударить тебя головой, поднять, бросить и многое другое. Самый опасный человек на планете — это не тот, кто владеет парой навыков, выходит на ринг и кого-то бьет», — сказал Маккарти в подкасте Weighing In.

Ранее Фьюри и Джонс вступили в словесную перепалку, споря о том, кто из них самый опасный человек на планете.

Джон Джонс
Тайсон Фьюри
0
Читайте также
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Месси после Парижа: в гонку «Барселоны» и «Аль-Хиляля» включаются американцы и англичане
Фигуристки Трусова и Щербакова не попали в список кандидатов в сборную РФ
Суд оштрафовал Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки иноагента
Роспотребнадзор сообщил о восьми летальных исходах при отравлении в Димитровграде
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оскар Де Ла Хойя дал прогноз на бой Кроуфорда и Спенса
Новости
RSS RSS
Все новости