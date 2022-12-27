Сульянов прокомментировал победу Слащинина над Гаджи Автоматом

Глава лиги Hardcore Анатолий Сульянов посоветовал российскому бойцу Гаджи «Автомату» Наврузову подать апелляцию на решение судей в бою с Тимуром «Витязем» Слащинином.

«Ну что, друзья, вот и прошел стадионный турнир Hardcore Boxing, — написал Сульянов в соцсетях. — Многомиллионные охваты это, конечно, здорово, но у меня, как и у вас, безусловно, остались вопросы по турниру.

Первый из них связан с раздельными судейскими решениями. Особенно в части боя Гаджи Наврузова и Тимура Витязя Слащинина. Я хочу напомнить, что оба бойца являются чемпионами HFC, оба обладатели поясов.

После турнира мы встретились с командой Гаджи, с его менеджментом, и я настоятельно рекомендовал им подать апелляцию на данный бой. Объясню почему. Для нас крайне важна объективность в принятии судейских решений. Она крайне важна для вас — нашей аудитории. Поэтому, в течение трех дней, при поданной апелляции, она будет рассмотрена судейской коллегией Федерации бокса России. И мы с вами получим уже абсолютно верный результат данного боя.

Напомню, что судейская коллегия Федерации бокса является абсолютно автономной. Лига Hardcore не имеет никакого влияния на принятое решение судейский корпусом».

Слащинин победил Наврузова по правилам бокса решением большинства судей. Бой состоялся 25 декабря на Hardcore Boxing в Москве.