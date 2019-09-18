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Судьи объявили Бабанина победителем боя на чемпионате мира задним числом

21:31

Главная коллегия судей чемпионата мира пересмотрела результат четвертьфинального боя между россиянином Максимом Бабаниным и британцем Фрэйзером Эдвардом Кларком и отдала победу российскому боксеру.

Изначально судьи раздельным решением судей отдали победу британцу (3-2), но в итоге этот результат был пересмотрен. Бабанин вышел в полуфинал чемпионата мира в весовой категории свыше 91 кг.

В полуфинале он встретится с боксером из Узбекистана Баходыром Джалоловым.

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