Судьи объявили Бабанина победителем боя на чемпионате мира задним числом

Главная коллегия судей чемпионата мира пересмотрела результат четвертьфинального боя между россиянином Максимом Бабаниным и британцем Фрэйзером Эдвардом Кларком и отдала победу российскому боксеру.

Изначально судьи раздельным решением судей отдали победу британцу (3-2), но в итоге этот результат был пересмотрен. Бабанин вышел в полуфинал чемпионата мира в весовой категории свыше 91 кг.

В полуфинале он встретится с боксером из Узбекистана Баходыром Джалоловым.