Судьи объявили Бабанина победителем боя на чемпионате мира задним числом
21:31
Главная коллегия судей чемпионата мира пересмотрела результат четвертьфинального боя между россиянином Максимом Бабаниным и британцем Фрэйзером Эдвардом Кларком и отдала победу российскому боксеру.
Изначально судьи раздельным решением судей отдали победу британцу (3-2), но в итоге этот результат был пересмотрен. Бабанин вышел в полуфинал чемпионата мира в весовой категории свыше 91 кг.
В полуфинале он встретится с боксером из Узбекистана Баходыром Джалоловым.