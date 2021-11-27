Судьи изменили решение по результату боя между Шульским и Оялом
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Судьи изменили решение по бою между звездой кулачных боев Павлом Шульским и Коллинсом Оялом. Теперь в поединке зафиксирована ничья.
Ранее раздельным решением судей победа была отдана Шульскому, но потом оказалось, что один из судей допустил техническую ошибку.
Бой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходил в супертяжелом весе.
Вечер бокса в Москве показывает РЕН ТВ, также поединки можно посмотреть на Youtube-канале «СЭ» «Ушатайка».
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