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Кузьмин нокаутировал Адиэла на последних секундах боя на турнире РЕН ТВ

01:05

В главном бою вечера в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Сергей Кузьмин техническим нокаутом победил Игора Адиэла. Россиянин нокаутировал бразильца за несколько секунд до конца поединка в супертяжелом весе.

34-летний Кузьмин одержал 16-ю победу (12 — нокаутом) при 2 поражениях, еще 1 бой был признан несостоявшимся. Для Адиэла это поражение стало первым в карьере после 10 побед (все — нокаутом).

Вечер бокса в Москве показывал РЕН ТВ, также поединки можно было посмотреть на Youtube-канале «СЭ» «Ушатайка».

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