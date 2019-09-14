Билеты на боксерский поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом будут стоить от 13 до 113 тысяч рублей, информирует ТАСС со ссылкой промоутерскую компанию Main Events.

Бой в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг) состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будет стоять титул Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет Ковалев. Поединок пройдет на арене MGM Grand, ее вместимость составляет около 16 тысяч зрителей.

— Билеты поступят в продажу 18 сентября. Цены будут варьироваться от $ 204 до $ 1754 (от 13,1 до 112,9 тысяч рублей по текущему курсу), — говорится в сообщении.