Стала известна дата слушаний по делу Ковалева о нападении на женщину

В США продолжается рассмотрение дела против боксера Сергея Ковалева, которого подозревают в нападении на женщину в июне прошлого года. Суд проведет предварительные слушания 19 апреля, во время которого определит степень вины спортсмена. Если суд штата Калифорния посчитает, что против россиянина достаточно улик, то будет заведено уголовное дело.

По версии следствия, инцидент произошел сразу после одной из вечеринок. Ковалев во время мероприятия начал приставать к девушке, но получил отказ. Когда женщина уехала домой, боксер со своим другом проследовал за ней. В результате нападения, у девушки было сторясение мозга и перелом носа.

Женщина заявила в полицию, и вскоре Ковалев был арестован. Россиянин в суде не признал себя виновным, заплатил 50 тысяч долларов залога и был отпущен из-под стражи. Ковалеву грозит лишение свободы сроком на четыре года.