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Стал известен следующий соперник Артура Бетербиева

09:50
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Действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев подерется с американцем Маркусом Брауном. Об этом сообщил журналист Марк Коппинджер в своем Twitter. Как отмечается, дата боя пока неизвестна.

Президент WBC Маурисио Сулейман обязал Бетербиева провести защиту пояса. Контракт на бой должен быть подписан до 17 сентября.

В марте в Москве Бетербиев победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде. На счету 36-летнего Артура 16 побед и 0 поражений.

У 30-летнего Брауна 24 победы при одном поражении.

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Роман Шишов все материалы автора

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