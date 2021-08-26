Стал известен следующий соперник Артура Бетербиева
09:50
Действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев подерется с американцем Маркусом Брауном. Об этом сообщил журналист Марк Коппинджер в своем Twitter. Как отмечается, дата боя пока неизвестна.
Президент WBC Маурисио Сулейман обязал Бетербиева провести защиту пояса. Контракт на бой должен быть подписан до 17 сентября.
В марте в Москве Бетербиев победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде. На счету 36-летнего Артура 16 побед и 0 поражений.
У 30-летнего Брауна 24 победы при одном поражении.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю