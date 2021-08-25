Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Чемпион мира по боксу Джермалл Чарло арестован в США за ограбление

21:16
Теги:

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло 25 августа сдался в полицию округа Блэр в Техасе (США), после того как ему были выдвинуты обвинения в ограблении. Об этом сообщает Ksat.com.

По информации источника, инцидент произошел 16 июля в одном из баров Сан-Антонио, после того как кредитная карта, которую Чарло пытался использовать для оплаты своего счета, была неоднократно отклонена. Он обвинил официанта в попытке украсть его карту, после чего схватил его и отобрал у него наличные и удостоверение личности.

Отмечается, что адвокат боксера отрицает все обвинения. Сегодня Чарло был выпущен под залог.

На счету 31-летнего Чарло 32 победы в 32 боях в профессиональном боксе.

Дополнительная информация:

https://www.ksat.com/news/local/2021/08/25/world-champion-boxer-facing-felony-robbery-charges-in-san-antonio/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Гостя застрелили на свадьбе из-за танца с невестой в КЧР
Тело ребенка нашли у входа в церковь в Ленинградской области
Какого размера половой орган у Моргенштерна
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд