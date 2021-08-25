Чемпион мира по боксу Джермалл Чарло арестован в США за ограбление

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло 25 августа сдался в полицию округа Блэр в Техасе (США), после того как ему были выдвинуты обвинения в ограблении. Об этом сообщает Ksat.com.

По информации источника, инцидент произошел 16 июля в одном из баров Сан-Антонио, после того как кредитная карта, которую Чарло пытался использовать для оплаты своего счета, была неоднократно отклонена. Он обвинил официанта в попытке украсть его карту, после чего схватил его и отобрал у него наличные и удостоверение личности.

Отмечается, что адвокат боксера отрицает все обвинения. Сегодня Чарло был выпущен под залог.

На счету 31-летнего Чарло 32 победы в 32 боях в профессиональном боксе.