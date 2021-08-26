Джейк Пол и Тайрон Вудли провели дуэль взглядов
21:35
Звезда YouTube и начинающий профибоксер Джейк Пол провел дуэль взглядов против экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. Им предстоит провести бой по правилам бокса.
Бой против 39-летнего Вудли состоится 29 августа на арене Rocket Mortgage Field House. Поединок продлится восемь раундов.
18 апреля 24-летний Пол в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Бена Аскрена. Ровно через неделю Вудли был уволен из UFC после четырех побед подряд.
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