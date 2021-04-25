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Поветкин не определился с решением по поводу дальнейшей карьеры

22:27
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Российский боксер Александр Поветкин еще не принял решения по поводу продолжения или завершения карьеры.

«Александр будет сам принимать решение о дальнейшей карьере. Пока оно не принято», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

27 марта 41-летний Поветкин проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту. На счету россиянина 36 побед, 3 поражения и 1 ничья в карьере.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11240405

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