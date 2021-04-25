Поветкин не определился с решением по поводу дальнейшей карьеры
22:27
Российский боксер Александр Поветкин еще не принял решения по поводу продолжения или завершения карьеры.
«Александр будет сам принимать решение о дальнейшей карьере. Пока оно не принято», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.
27 марта 41-летний Поветкин проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту. На счету россиянина 36 побед, 3 поражения и 1 ничья в карьере.
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