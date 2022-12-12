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12 декабря, 16:26

Стал известен полный кард турнира по боксу в Челябинские Pravda old school boxing

Иван Шитик
Корреспондент
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23 декабря в Челябинске во Дворце спорта «Юность» пройдет вечер профессионального бокса Pravda oldschool boxing.

В главном бою вечера встретятся известный по своим выступлениям в кулачных боях Дауд «Стханский» Кельбиханов и экс-чемпион FightNights — звезда иранских единоборств — Хасан Юсефи.

В соглавном бою встретятся шестикратныйкратный чемпион мира по кикбоксингу Влад Туйнов и титулованный кикбоксер из Бразилии Джонатан Оливейра.

Впервые за историю лиги PRAVDA будет разыгран пояс чемпиона организации. В бою за пояс встретятся Абубакар Сулейманов и Давид Дзукаев. Бой пройдет в первом тяжелом весе до 90 кг.

Также впервые в ринге PRAVDA пройдут женские поединки. Серебряный призер Олимпийских игр Софья Очигава встретится с боксером из Танзании Хэппи Дауди.

Второй женский бой в ринге проведут боксер из Казахстана Фируза Шарипова (14-2-0) против танзанийки Фериче Машаури.

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