Теренс Кроуфорд рассказал, почему не доведет рекорд до 50-0

Один из лучших боксеров мира, чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0) заявил, что бокс изматывает его тело, поэтому он не готов провести еще 12 боев.

«Я не буду долго выступать, у меня не будет рекорда 50-0, — сказал боксер в интервью DAZN. — Признаться, я об этом особо не думаю — я просто делаю то, что у меня получается лучше всего. Я занимаюсь боксом с семи лет, и бокс сильно изматывает мой организм. Я хочу уйти из бокса на своих условиях, а не так, чтобы бокс отправил меня в отставку».

10 декабря в Омахе (США) Кроуфорд одолел россиянина Давида Аванесяна (29-4) нокаутом в 6-м раунде.