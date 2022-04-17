Спенс и Кроуфорд договорились о бое друг с другом

Чемпион WBC, WBA и IBF Эррол Спенс после объединительного боя с кубинцем Йорденисом Угасом обратился к обладателю пояса WBO Теренсу Кроуфорду.

«Все знают, кого я хочу видеть следующим, — сказал Спенс. — Я хочу Кроуфорда. Это тот бой, которого хочу и я, и все остальные. Теренс, я иду за твоим поясом!».

Вскоре после этого Кроуфорд написал в Twitter: «Классный бой, мои поздравления. Никаких больше разговоров. Хватит переходить на другую сторону улицы, когда видишь меня». «Базару нет», — ответил ему Спенс и добавил эмодзи рукопожатия.

17 апреля Спенс одержал досрочную победу в десятом раунде над чемпионом WBA Угасом и завоевал пояс WBA в полусреднем весе.