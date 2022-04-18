Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд запустил свой подкаст на YouTube-канале «Ушатайка»

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд вместе со «Спорт-Экспрессом» запустил подкаст на YouTube-канале «Ушатайка».

Гостями Drozd Podcast станут топовые спортсмены, тренеры и менеджеры из мира бокса, ММА и других единоборств. В первом выпуске — интервью с олимпийским чемпионом и бывшим главным тренером сборной России по боксу Александром Лебзяком.

В этом материале:

— правда ли, что Лебзяк курил в детском саду;

— что сложнее — добывать золото в шахте, или на ринге;

— как победил немецкого боксера после слов тренера про ВОВ;

— что такое «похоронные бригады» в любительском боксе;

— как боксер написал на него докладную за замечание на тренировке;

— сколько раз и когда Лебзяк бывал в нокдауне;

— воспоминания о победе на Олимпиаде в Сиднее;

— про ужасную атмосферу в сборной России на ОИ-2016;

— как понял, что Матвей Коробов не станет суперзвездой;

— что ждет Дмитрия Бивола в бою с Саулем Альваресом

— анекдоты про боксеров (смешные!).