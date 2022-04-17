Американский боксер Эррол Спенс объединил чемпионские титулы WBC, IBF и WBA Super в полусреднем весе

Американец Эрролл Спенс победил кубинца Йордениса Угаса в объединенном поединке за титул чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBA Super в полусреднем весе.

Спенс одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Спенс в шестой раз защитил пояс IBF и во второй раз — титул WBC, а также отобрал у Угаса титул WBA Super.

На счету 32-летнего Спенса 28 побед (22 нокаутом) в 28 поединках в профессиональной карьере. У 35-летнего Угаса 27 побед (12 нокаутом) и 5 поражений.