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Сегодня, 09:14

Американский боксер Эррол Спенс объединил чемпионские титулы WBC, IBF и WBA Super в полусреднем весе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Американец Эрролл Спенс победил кубинца Йордениса Угаса в объединенном поединке за титул чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBA Super в полусреднем весе.

Спенс одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Спенс в шестой раз защитил пояс IBF и во второй раз — титул WBC, а также отобрал у Угаса титул WBA Super.

На счету 32-летнего Спенса 28 побед (22 нокаутом) в 28 поединках в профессиональной карьере. У 35-летнего Угаса 27 побед (12 нокаутом) и 5 поражений.

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