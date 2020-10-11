Соперник Гассиева проявил неуважение к россиянину перед боем

Американский боксер Кевин Джонсон записал видеообращение к россиянину Мурату Гассиеву, в котором жестко высказался в адрес соперника в предстоящем поединке за титул WBA International, который состоится 31 октября.

«Дамы и господа, это я и мой тренер. У нас есть объявление для вас! Будет бой 31 октября с этим парнем, как его? Гассиев? Да, Гассиев. Я знаю, что он напуган, ему нужен этот бой. Но знаешь что, Гассиев, тебе лучше сразу готовиться к другому бою, потому что этот кончится для тебя плохо. Ты видел, что было с другими? То же будет и с тобой. Ты боишься? Правильно боишься, закупайся лекарствами, они тебе понадобятся, потому что я надеру тебе задницу! Я готов, мы готовы. Москва, мы едем», — приводит «РЕН ТВ» слова Джонсона, сказанные в видеообращении.

26-летний Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) весовой категории до 90,71 кг в июле 2018 года единогласным решением судей. После этого россиянин не выходил на ринг из-за травм, а также проблем с организацией тренировочного лагеря.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

На счету 41-летнего Джонсона 35 побед, 17 поражений и 1 ничья.