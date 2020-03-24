Скончался легендарный хорватский кикбоксер Бранко Цикатич

Знаменитый хорватский кикбоксер Бранко Цикатич умер в возрасте 65 лет, сообщает портал index.hr.

Как отмечает издание, Цикатич попал в больницу в мае 2018 года, а в последние три месяца утратил возможность самостоятельно передвигаться. Он страдал от легочной эмболии и болезни Паркинсона. Умер у себя дома — в городе Солин (Далмация).

Цикатич — первый победитель Гран-при К-1 (профессиональный кикбоксинг). Турнир прошел в Японии в 1993 году. В финале хорват выиграл у голландца Эрнесто Хуста. Статистика на профессиональном ринге: 87 побед, 9 поражений, 1 ничья.

Цикатич — многократный чемпион Европы и мира по версиям WAKO, WKA, WKKA, IKBF, трехкратный чемпион мира по тайскому боксу по версии WMTA.