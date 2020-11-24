Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Шведенко и Осипов проведут бой за пояс WBC International в декабре

14:45

21 декабря в Санкт-Петербурге состоится титульный поединок за пояс WBC International в супер-среднем весе между Евгением Шведенко и Артуром Осиповым, сообщает пресс-служба «ЮКА Промоушен».

Впервые в истории бой за титул WBC International состоится между российскими боксерами.

На счету 30-летнего Шведенко 13 побед (6 — нокаутом) в 13 поединках. У 31-летнего Осипова — 16 побед (11 — нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир