Шлеменко предположил, что Папин выиграет бой с Прашовичем

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» выдвинул свое предположение, кто выйдет победителем в поединке между Алексем Папиным и Диланом Прашовичем.

«А что Алексею помешает победить? Я думаю, что он сможет одолеть соперника. Если Дилан так уверен, что сможет победить, то пускай попробует, тем более это будет в Омске, насколько я знаю. На мой заряд, наш город принесёт Алексею удачу, поэтому он выйдет победителем. Не знаю, удасться ли ему досрочно закончить бой в тяжелом весе, но все может быть», — сказал Шлеменко корреспонденту «СЭ».

27 мая в Омске состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке российский боксер Алексей Папин сразится против черногорца Дилана Прашовича.