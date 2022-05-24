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Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября

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Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября.
Фото Global Look Press

Третий бой мексиканского боксера Сауля Альвареса с казахстанцем Геннадием Головкиным состоится 17 сентября, сообщила пресс-служба стримингового сервиса DAZN.

Ранее спортсмены дважды встречались между собой. В 2017 году поединок закончился ничьей. В 2018 году — победой мексиканца решением большинства судей.

В своем последнем бою Альварес 8 мая единогласным решением судей уступил россиянину Дмитрию Биволу. Поединок проходил в полутяжелой весовой категории. Головкин 9 апреля нокаутировал японца Риоту Мурату в поединке в средней весовой категории.

На кону третьего боя между Альваресом и Головкиным будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Для 40-летнего казахстанца это будет первый бой в карьере вне средней весовой категории.

Бокс
Геннадий Головкин
Сауль Альварес
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