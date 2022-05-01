Шакур Стивенсон устроил потасовку с охраной после боя с Вальдесом

Действующий чемпион мира по версии WBO и WBC во второй весовой категории Шакур Стивенсон (18-0) после победы в объединительном поединке над 31-летним Оскаром Вальдесом (30-1) устроил потасовку с охраной.

Во время пресс-конференции боксер увидел, как охрана не пропускала к нему членов его семьи, секьюрити отказались пускать мать боксера. Тогда Стивенсон бросил чемпионские пояса и устроил с охраной потасовку.

Стивенсон одержал убедительную победу решением судей над Вальдесом со счетом 118-109, 118-109, 117-110. Объединительный поединок состоялся 30 апреля в Парадайсе.