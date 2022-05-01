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Сегодня, 17:40

Бивол: «Я всегда хотел научиться драться так же, как Джеки Чан»

Дмитрий Бивол заявил, что всегда хотел научиться драться так же, как Джеки Чан
Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) признался, что в детстве смотрел много фильмов с Джеки Чаном, из-за которого он, прежде чем попасть в бокс, занимался каратэ.

«В детстве я смотрел кучу фильмов с Джеки Чаном и всегда хотел научиться драться так же, как он, — приводит слова Бивола издание The Sun. — Сперва отец привел меня в секцию каратэ, но там было мало соревнований. Затем отец отдал меня в бокс, в который я просто влюбился. Я стал профессиональным боксером до того, как отправился на Олимпийские игры. Я всегда хотел подняться как можно выше в рейтингах. Для меня важно осознать, что я сделал все, что было в моих силах для достижения самых больших высот в боксе».

В следующем поединке Бивол встретится с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-1). Бой пройдет 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Бокс
Дмитрий Бивол
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