Шадрина успешно преодолела стадию 1/16 финала чемпионата мира в Улан-Удэ

Лишь одна россиянка вышла на ринг в четвертый соревновательный день чемпионата мира в Улан-Удэ. Капитан национальной сборной Наталья Шадрина в 1/16 финала без особых проблем взяла верх над триумфатором мирового первенства 2006 года и двукратным призером чемпионатов мира Саритой Деви Лаишрам из Индии. Все пять судей отдали победу нашей спортсменке.

— Бой получился нелегким, — приводит слова Шадриной пресс-служба Федерации бокса России. — Мне главный тренер с самого начала сказал, что не стоит ждать легкую прогулку, поэтому мы максимально серьезно подходим к каждому поединку.

Сейчас я в первом раунде присмотрелась к сопернице, а потом уверенно пошла вперед. Не могу не сказать про сумасшедшую поддержку болельщиков — она очень помогает. Все девочки в команде говорят так. У нас очень мощная поддержка, и все девочки выходят на бои как на праздник".