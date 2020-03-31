Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев в Instagram поделился мнением о коронавирусе. Из-за пандемии был отменен его бой с кубинцем Салливаном Баррерой.

— Такое непростое время, берегите себя на самом деле, — сказал Ковалев. — Это не шутки. У нас здесь в Америке, в Калифорнии сидим по домам с 14 марта, а до России только дошло это как-то.

Не игнорируйте. Это на самом деле засада, то ли нас решили проредить, то ли так планета уже так реагирует на все эти человеческие поступки неадекватные по отношению к ней.

Вот она, Третья мировая, может быть, это кому-то выгодно, никто из нас не знает, знает один бог что происходит. С богом.

На счету 36-летнего россиянина 34 победы (29 — нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 775 306 человек. Умерших — 37 083, выздоровевших — 164 435. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.