Сергей Ковалев нацелен на чемпионский титул в первом тяжелом весе

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Сергей Ковалев планирует провести еще три-четыре поединка, завоевать титул в первом тяжелом весе, а затем завершить карьеру. Об этом сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас.

«Для Сергея не будет большой проблемой боксировать в первом тяжелом весе, — приводит слова Климаса Boxing Scene со ссылкой на The 3 Knockdown Rule. — У него большое имя. Сергей голоден, хочет драться. Сейчас мы не видим смысла выступать в полутяжелом весе, потому что Сергей на завершающем этапе своей карьеры. В первом тяжелом весе после трех-четырех поединков мы можем выйти на чемпионский бой, а затем завершить карьеру».

По словам Климаса, последние несколько лет Ковалев имел проблемы со сгонкой веса до лимита полутяжелого дивизиона. «Самой большой проблемой в полутяжелом весе была сгонка до 175 фунтов. Порой перед взвешиванием он шел в сауну, оставлял все силы, чтобы сбросить вес», — добавил Климас.

Ковалев в последний раз выходил на ринг 2 ноября 2019 года против Сауля Альвареса. Российский боксер проиграл нокаутом в 11-м раунде и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. На счету 38-летнего Ковалева 34 победы (29 КО), 4 поражения и 1 ничья.



