Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 17:10

Поветкин уверен, что Петровский хорошо проявит себя в бою с Ойялой

Екатерина Савостина
Корреспондент

Заслуженный мастер спорта России, боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего боя между Марком Петровским и Коллинсом Ойялой.

Петровский готовится к поединку под руководством Поветкина.

«Главное — бомбить, не сдаваться, не опускаться. Это только начало, — приводит слова Поветкина РЕН ТВ. — Я уверен, что в первом профессиональном бою он проявит себя хорошо. Тем более у него неплохой соперник. Это будет интересный бой. Техника? Конечно, у него хорошая техника. Это чемпион мира, поэтому однозначно».

Поединок состоится 25 февраля. Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/943187-povetkin-dal-naputstvie-petrovskomu-pered-boem-s-oiialom
Александр Поветкин
0
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Ковалев нацелен на чемпионский титул в первом тяжелом весе
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости