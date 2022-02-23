Поветкин уверен, что Петровский хорошо проявит себя в бою с Ойялой

Заслуженный мастер спорта России, боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего боя между Марком Петровским и Коллинсом Ойялой.

Петровский готовится к поединку под руководством Поветкина.

«Главное — бомбить, не сдаваться, не опускаться. Это только начало, — приводит слова Поветкина РЕН ТВ. — Я уверен, что в первом профессиональном бою он проявит себя хорошо. Тем более у него неплохой соперник. Это будет интересный бой. Техника? Конечно, у него хорошая техника. Это чемпион мира, поэтому однозначно».

Поединок состоится 25 февраля. Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.