Сергей Ковалев: «Бой против Канело самый важный бой в моей карьере»
Российский боксер Сергей Ковалев о настрое на бой с Саулем Альваресом, с которым ему теперь предстоит сразиться за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Бой Ковалева и Альвареса состоится 2 ноября в США.
- Безусловно, бой против Канело самый важный бой в моей карьере, — написал Ковалев в Instagram. — Огромный тест для меня, так как Канело молод, опытен и имеет феноменальный боксерский интеллект и высочайший IQ в ринге.
В этом бою, проигравших не будет, так как победитель получает наследие, проигравший, бесценный опыт.
??Безусловно, бой против Канело самый важный бой в моей карьере. Огромный тест для меня, так как Канело молод, опытен и имеет феноменальный боксерский интеллект и высочайший IQ в ринге. В этом бою, проигравших не будет, так как победитель получает наследие, проигравший, бесценный опыт... P. S. Но как по мне, то лучше наследие ??? ??#CaneloKovalev November 2nd at MGM Grand Arena, Las Vegas and live on @dazn_usa #krusher #Kovalev #olimp #крашер #олимп #КанелоКовалёв