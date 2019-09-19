Сергей Ковалев: «Бой против Канело самый важный бой в моей карьере»

Российский боксер Сергей Ковалев о настрое на бой с Саулем Альваресом, с которым ему теперь предстоит сразиться за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Бой Ковалева и Альвареса состоится 2 ноября в США.

- Безусловно, бой против Канело самый важный бой в моей карьере, — написал Ковалев в Instagram. — Огромный тест для меня, так как Канело молод, опытен и имеет феноменальный боксерский интеллект и высочайший IQ в ринге.

В этом бою, проигравших не будет, так как победитель получает наследие, проигравший, бесценный опыт.