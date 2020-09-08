Сергей Харитонов: «С Уильямсом сделаю все красиво и зрелищно»

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился ожиданиями от дебютного боя по правилам бокса — с 47-летним Дэнни Уильямсом.

— Зачем мне кому-то что-то доказывать? У меня была длинная любительская карьера, я выигрывал турниры, был финалистом чемпионата страны, — сказал Харитонов. — Да, я не выступал по профессионалам, и даже сейчас не было конкретной подготовки к боксу. Более того, я начал подготовку на коротком уведомлении, но я готов — у меня был хороший лагерь с отличными спарринг-партнерами. Все было коротко, но грамотно. Я сделаю все, чтобы победить красиво и зрелищно, постараюсь завершить бой досрочно.

Бой пройдет 11 сентября в Химках. Шоу будет транслироваться на канале РЕН ТВ. (Михаил Потапов)