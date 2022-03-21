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Боб Арум намерен организовать бой Фьюри и Нганну

Давид Хачатрян
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Американский промоутер Боб Арум сообщил, что он намерен сделать бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну по правилам профессионального бокса.

«Мы все очень хотим, чтобы бой Фьюри и Нганну состоялся, — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. — Почему нет? Это было бы здорово. Нганну восстанавливается после операции, в следующем году он будет готов драться. Его бой с Фьюри принесет колоссальные деньги.

Если у Нганну есть контракт с UFC, то я могу сделать этот бой вместе с Даной Уайтом. Их бой мог бы поставить рекорд по продажам платных трансляций. Мне нужно поговорить об этом с UFC. Я уверен, что я поговорю с ними".

Фьюри выйдет на ринг 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Его соперником станет обязательный претендент и временный чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2). Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния (США).

Бокс
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
UFC
ММА
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