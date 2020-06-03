Сегодня годовщина смерти легендарного Мохаммеда Али

Четыре года назад скончался знаменитый американский боксер тяжелого веса Мохаммед Али. Ему было 74 года. Он считается одним из лучших боксеров истории.

При рождении его звали Кассуиус Клей. В 1964 году он взял имя Мохаммед Али после того, как принял ислам. Али провел 61 бой на профессиональном ринге. В его активе 56 побед (37 нокаутов) при пяти поражениях.

Олимпийский чемпион 1960 года в полутяжелом весе, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964—1966, 1974—1978). Обладатель звания «Боксер года» (шестикратный — 1963, 1966, 1972, 1974, 1975, 1978) и «Боксёр десятилетия» (1960-е) по версии журнала The Ring; стал 2-м боксером в истории, удостоившимся награды «Спортсмен года» по версии журнала Sports Illustrated (1974), был признан «Спортсменом века» по версии нескольких спортивных изданий.

Его рекорды по количеству побежденных бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе (21) и побед в боях за объединенный титул вне зависимости от весовой категории (14) не были побиты на протяжении 38 лет. По окончании карьеры был включен в Зал славы бокса (1987) и Международный зал боксерской славы (1990).