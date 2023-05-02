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Сауль Альварес: «В 18 лет мне предложили миллион долларов за бой с Мейвезером»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) рассказал, что в юности ему предложили бой с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0), но тренер Эдди Рейносо отговорил его принимать предложение.

«Мне предложили бой с Флойдом, когда мне было 18 лет, — признался Альварес в интервью DAZN. — Мне предложили один миллион долларов. В то время я зарабатывал 5000 долларов. Я передвигался на пикапе и у меня было три работы.

Эдди Рейносо сказал: «Через несколько лет ты будешь получать в 10 раз больше». Так и случилось».

Мейвезер победил Сауля Альвареса (58-2) в 2013 году решением большинства судей (114-114, 116-112, 117-111). Рефери, выставивший ничью, после этого боя ушел в отставку из-за резкой критики в свой адрес.

Бокс
Сауль Альварес
Флойд Мейвезер-младший
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