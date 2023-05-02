Сауль Альварес настаивает на реванше с Биволом в полутяжелом весе

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) считает, что фанаты бокса будут недовольны, если он победит чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) в рамках второго среднего веса.

«Будет ли у меня преимущество над Биволом, если реванш состоится во втором среднем весе? Да, но тогда люди будут ныть, мол, я заставил его сбросить вес, вот почему Бивол проиграл. Но никто не говорил чего-то подобного обо мне, когда я поднялся в весе», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Следующую защиту титулов Альварес проведет против Джона Райдера (32-5). Бой состоится 6 мая в родном городе Альвареса Гвадалахаре, Мексика.