Россиянин Атаев победил Савича и вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу

Россиянин Шарабутдин Атаев одержал победу над сербом Милославом Савичем и вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу в весовой категории до 86 кг.

Атаев победил решением судей. В следующей стадии россиянин встретится с представителем Кении Хезроном Сабатом.

Турнир проходит в Ташкенте. Российские спортсмены участвуют в чемпионате мира в ез ограничений — под флагом и с гимном страны.

В феврале Атаев в составе сборной России завоевал золотую медаль в категории до 86 кг на соревнованиях серии Золотого пояса этапа Мирового боксерского тура под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) в Марокко.