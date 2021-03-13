Самая сексуальная женщина-боксер возвращается на ринг. Она явилась на взвешивание в бикини. Видео

Австралийка Эбани Бриджес по прозвищу Блондинка-Бомбардировщик в субботу, 13 марта, проведет бой с Кэрол Эрл из Новой Зеландии.

Full Weigh-in video. She was 1.5kg over 3.4lb so of course in respect of her religion we had to take the scales in the bathroom and get all her clothes off and she was on weight



WE HAVE A FIGHT! ??? pic.twitter.com/IMpXPLylsE — Blonde Bomber ??? (@EbanieBridges) March 12, 2021

В пятницу прошла церемония взвешивания. Бриджес, бывшая фитнес-модель, взвесилась в бикини. Ее 45-летняя соперница, наоборот, была одета в закрытую одежду — в частности, в хиджаб (она мусульманка). С первой попытки Эрл не сделала вес — из-за одежды (перевес — 1,5 кг). Вторую попытку с разрешения организаторов она сделала в ванной комнате — и уложилась в лимит.

На счету 34-летней Бриджес 4 победы в 4 боях в профессиональном боксе. Она выступает с 2019 года. У Эрл — 3 победы, 3 поражения, 1 ничья.