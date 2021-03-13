Самая сексуальная женщина-боксер возвращается на ринг. Она явилась на взвешивание в бикини. Видео
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Австралийка Эбани Бриджес по прозвищу Блондинка-Бомбардировщик в субботу, 13 марта, проведет бой с Кэрол Эрл из Новой Зеландии.
В пятницу прошла церемония взвешивания. Бриджес, бывшая фитнес-модель, взвесилась в бикини. Ее 45-летняя соперница, наоборот, была одета в закрытую одежду — в частности, в хиджаб (она мусульманка). С первой попытки Эрл не сделала вес — из-за одежды (перевес — 1,5 кг). Вторую попытку с разрешения организаторов она сделала в ванной комнате — и уложилась в лимит.
На счету 34-летней Бриджес 4 победы в 4 боях в профессиональном боксе. Она выступает с 2019 года. У Эрл — 3 победы, 3 поражения, 1 ничья.
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