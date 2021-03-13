Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что в ближайшие дни может состояться анонс долгожданного боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, что в ближайшие дни [состоится анонс], — цитирует Хирна Boxing Scene. — Знаю, что сказал это две и пять недель назад, но мы действительно на днях должны сообщить всем хорошие новости».

Ранее Фьюри допустил возможность проведения трилогии с Деонтеем Уайлдером вместо поединка с Энтони Джошуа.

На счету Фьюри 31 бой (30 побед и 1 ничья). В статистике Джошуа 25 поединков (24 победы и 1 поражение). ?