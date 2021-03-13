Хирн сообщил, что на днях может состояться анонс боя Фьюри — Джошуа
09:04
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что в ближайшие дни может состояться анонс долгожданного боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
«Я думаю, что в ближайшие дни [состоится анонс], — цитирует Хирна Boxing Scene. — Знаю, что сказал это две и пять недель назад, но мы действительно на днях должны сообщить всем хорошие новости».
Ранее Фьюри допустил возможность проведения трилогии с Деонтеем Уайлдером вместо поединка с Энтони Джошуа.
На счету Фьюри 31 бой (30 побед и 1 ничья). В статистике Джошуа 25 поединков (24 победы и 1 поражение). ?
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