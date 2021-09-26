Рой Джонс: «Я не ожидал, что Усик сможет потрясти Джошуа. Энтони слишком много выжидал в этом бою»

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший рассказал о причинах поражения Энтони Джошуа Александру Усику.

«Я не ожидал, что Усик выйдет и потрясет Джошуа в первых раундах, — говорит Джонс в трансляции DAZN. — Мы знали, что Усик искуснее боксирует, но никто не ожидал, что он попадет так, что у Джошуа задрожат ноги. Если ты хочешь защитить титул, ты не должен позволять претенденту так действовать в первых раундах. На самом деле, Джошуа сделал сегодня пару умных вещей — во-первых, он много финтил и выдергивал Усика, заставлял бить его силовые, рискованные панчи. Во-вторых, в этом бою Джошуа читал Усика больше, чем Усик Джошуа. Но он слишком долго выжидал, ему нужно было как более габаритному бойцу рисковать больше. Кто лучший тяжеловес сейчас? Пока это Тайсон Фьюри, которого я считаю более крупной версией Усика. Они оба — мастеровитые мыслители ринга, поэтому там будет другой бой».

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям: WBA, IBF, WBO, IBO.