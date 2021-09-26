Эдди Херн: «Джошуа не видел одним глазом с 9-го раунда. Усик измотал его»

Промоутер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Херн поделился эмоциями после поражения своего клиента.

«Усик сегодня был лучше — говорит Херн в трансляции DAZN. — Он измотал Энтони, и с определенного момента его сила и выносливость ослабли. Это то, что говорил Тони Белью — Усик изматывает тебя. Было подозрение, что у Энтони серьезная травмы глазницы, но он говорит, что все в порядке — единственное, не видел этим глазом где-то с 9-го раунда».

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям: WBA, IBF, WBO, IBO.