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Эдди Херн: «Джошуа не видел одним глазом с 9-го раунда. Усик измотал его»

02:20
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Промоутер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Херн поделился эмоциями после поражения своего клиента.

«Усик сегодня был лучше — говорит Херн в трансляции DAZN. — Он измотал Энтони, и с определенного момента его сила и выносливость ослабли. Это то, что говорил Тони Белью — Усик изматывает тебя. Было подозрение, что у Энтони серьезная травмы глазницы, но он говорит, что все в порядке — единственное, не видел этим глазом где-то с 9-го раунда».

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям: WBA, IBF, WBO, IBO.

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Никита Горшенин все материалы автора

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