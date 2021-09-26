Александр Усик: «Знаю, многие не хотели этой победы. Но у Бога другие планы»
02:42
Объединенный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в интервью ютуб-каналу IFL TV поделился эмоциями после победы над Энтони Джошуа.
— Это тот бой, которого вы и ждали от Энтони Джошуа?
— Не, пожестче ожидал. Может быть, я просто готов был к этому
— Быть чемпионом мира в тяжелом весе чувствуется лучше, чем в крузервейте?
— Да я вообше просто себя чувствую офигенно. Неважно, в каком весе. Я просто чувствую себя офигенно.
— Думаете, люди сомневались в вашей победе?
— Мне вообще без разницы, что люди думают. Знаю, что многие даже не хотели этой победы. Но у Бога другие планы.
— Вы думаете, Энтони Джошуа пойдет на реванш?
— Я не думаю об этом. Я думаю о своей жене сейчас, понял?
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