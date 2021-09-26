Александр Усик: «Знаю, многие не хотели этой победы. Но у Бога другие планы»

Объединенный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в интервью ютуб-каналу IFL TV поделился эмоциями после победы над Энтони Джошуа.

— Это тот бой, которого вы и ждали от Энтони Джошуа?

— Не, пожестче ожидал. Может быть, я просто готов был к этому

— Быть чемпионом мира в тяжелом весе чувствуется лучше, чем в крузервейте?

— Да я вообше просто себя чувствую офигенно. Неважно, в каком весе. Я просто чувствую себя офигенно.

— Думаете, люди сомневались в вашей победе?

— Мне вообще без разницы, что люди думают. Знаю, что многие даже не хотели этой победы. Но у Бога другие планы.

— Вы думаете, Энтони Джошуа пойдет на реванш?

— Я не думаю об этом. Я думаю о своей жене сейчас, понял?