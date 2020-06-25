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Рой Джонс побывал на Параде Победы. Он опубликовал видео с Красной площади

25 июня 2020, 11:45
Рой Джонс. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Рой Джонс. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Американский боксер Рой Джонс, у которого также есть российский паспорт, побывал на Параде Победы в Москве. Об этом он сообщил в Instagram.

Спортсмен опубликовал видео с Красной площади. «Парад Победы, 1945-2020», — написал он.

51-летний Рой Джонс был чемпионом мира в пяти весовых категориях. Он одержал 66 побед на профессиональном ринге (47 нокаутов) при девяти поражениях.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CBz_BTplOIC/

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