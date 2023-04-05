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Сегодня, 15:02

Рой Джонс объяснил, почему сейчас людям не нравится бокс

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший выразил уверенность, что люди потеряли интерес к боксу из-за того, что лучшие не хотят драться с лучшими.

«Ты не победишь, если боишься проиграть, — приводит слова Джонса Boxing Social. — Если ты не хочешь драться с сильнейшим соперником, то что ты вообще тут делаешь? Ты просто теряешь время. Вот почему мне не нравится нынешний бокс. Лучшие не хотят драться с лучшими. Любой может побить любого. Это часть бокса. Но если ты хочешь быть лучшим, ты должен пройти это испытание. Если ты не хочешь вызовов, то ты не можешь утверждать, что ты лучший».

Джонс в прошлом бою проиграл экс-чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису решением большинства судей (76-76, 77-75, 78-74). Бой состоялся на турнире Gamebred Boxing 4 в Милуоки (США).

Рой Джонс
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