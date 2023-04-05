Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 09:46

Эдди Хирн: «Энтони Джошуа проведет следующий бой в конце лета»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) должен вернуться на ринг летом.

«Я бы хотел, чтобы Эй Джей провел еще один лагерь с Дерриком Джеймсом, чтобы закрепить то, над чем они работали. Как вариант, он может встретиться с Диллианом Уайтом. Если Эй Джей хочет провести в этом году три боя, ему нужно вернуться на ринг не позднее июля-августа. Ему нужно отдохнуть, провести бой в конце лета, а затем подраться в декабре. Это будет полезно для его карьеры».

Джошуа победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

0
Читайте также
НБА отменяет наказание за наркотики. Это пощечина ВАДА и кошмар для спорта
Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству. В истории уже был фигурист-ампутант
Ученые выявили одинаковые когнитивные ошибки у людей и грызунов
Зеленский прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Отца хоккеиста Мичкова нашли мертвым в пруду
Подруга Треповой рассказала о ее странностях после переезда в Москву
Популярное видео
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боб Арум назвал причину срыва боя Усика и Фьюри
Новости
RSS RSS
Все новости