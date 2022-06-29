Бивол назвал фаворита в реванше Усик — Джошуа

Российский боксер Дмитрий Бивола поделился ожиданиями от предстоящего боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

«Есть ли у Джошуа качества, чтобы взять реванш? Безусловно. Энтони может хорошо ударить, это одно из качеств. Если он начнет боксировать с Усиком, исход будет тем же. Если что-то поменяет, может быть, мы увидим другой поединок. В первом поединке я считал фаворитом Энтони, и Александр меня удивил. Думаю, сейчас шансов выиграть больше у него», — приводит слова Бивола «РБ Спорт».

Поединок между Усиком и Джошуа пройдет 20 августа в Саудовской Аравии. В первом бою Усик выиграл единогласным решением судей.