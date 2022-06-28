Сауль Альварес и Головкин пообещали победить нокаутом в третьем бою

Чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (57-2) провели пресс-конференцию в преддверии их третьего боя. На пресс-конференции каждый из бойцов пообещал нокаутировать оппонента.

«Не сомневайтесь, что я подойду к бою готовым на все 100 процентов, — сказал Альварес. — Жаль, что сегодня не 17 сентября. Я хочу победить досрочно. Сейчас я нахожусь в расцвете сил, я стал сильнее и опытнее с момента нашей последней встречи».

«Да, я буду стараться его нокаутировать, — подчеркнул Головкин. — Чувствую себя отлично. Он тоже говорит, что хочет уничтожить меня, поэтому сейчас это лучший бой в боксе. Исторический поединок».

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).