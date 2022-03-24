«Он должен меня опасаться». Райан Гарсия хочет подраться с Ломаченко

Непобежденный 23-летний легковес, бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (21-0) заявил, что хотел бы провести бой против экс-чемпиона мира Василия Ломаченко (16-2).

«Он знает, что я умею боксировать, — сказал Гарсия в интервью Boxing with Chris Mannix. — Мы могли бы показать отличный бой, потому что он ниже меня. При этом он бы пытался меня прессинговать. Ломаченко определенно должен меня опасаться. Он знает меня. Мне же надо следить за его прессингом и техническими навыками. С нетерпением жду нашего боя».

Гарсия проведет следующий бой против Эммануэля Таго (32-1) 9 апреля на стадионе «Аламодом» в Сан-Антонио, Техас (США).