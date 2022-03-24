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Сегодня, 19:19

Егор Мехонцев рассказал об ожиданиях от предстоящего боя Тимофея Цзю

Мехонцев прокомментировал предстоящий бой Тимофея Цзю и Террелла Гуше
Виктория Кравченко
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Российский боксер Егор Мехонцев поделился мнением по поводу предстоящего поединка Тимофея Цзю и Террелла Гуше.

«Поскольку у Цзю-младшего не было большой любительской карьеры, он должен быть хорошо сохранен. Он получил хороший опыт в профессионалах. А то, что у него 15 из 20 побед нокаутом, означает, что он не истаскался. Как бывает у автомобилей, если пробег 400 тысяч километров, уже стоит задуматься о смене автомобиля. У Тимофея пока небольшой пробег, хороший возраст и опыт уже есть.

Желаю ему стать похожим на своего отца в боксерском классе. А то, что соперник Тимофея доходил до чемпионского боя, делает его опасным бойцом. Но сын Кости сейчас на подъеме, поэтому считаю, что он сможет победить», — цитирует Мехонцева «Чемпионат».

Поединок между Тимом Цзю и Терреллом Гуше пройдет в ночь с 25 на 26 марта по московскому времени и станет главным событием боксерского вечера в Миннеаполисе (США).

Егор Мехонцев
Тим Цзю
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